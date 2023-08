exposition Chapelle Saint-Mathurin Bourg-le-Roi, 16 septembre 2023, Bourg-le-Roi.

Exposition sculptures Véronique Léon

J’ai découvert la terre à travers plusieurs MJC et différentes associations jusqu’à aujourd’hui. Actuellement j’exerce la sculpture à l’atelier des arts plastiques d’Allonnes (association Culture dans la ville).

Je pratique le modelage en dehors de mon activité professionnelle. Je compte bien profiter pleinement de ma passion lorsque le temps me le permettra pour m’améliorer et développer mon travail.

Au sujet de mes pièces, j’aime bien représenter des personnages imaginaires et variés. Ils peuvent exprimer plusieurs émotions et je m’attache à rédiger des textes pour mieux en préciser le sens.

Chaque contact avec la terre filtre ma sensibilité et mes sensations. Touchée par une pensée, un sujet, une image ou une idée, la terre me donne des possibilités de malléabilité. Cette résonnance nourrit mon imaginaire en faisant évoluer la pièce

Chapelle Saint-Mathurin Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 06 13 41 12 78 LA CHAPELLE SAINT-MATHURIN

La table de l’autel qui est une pierre tombale incisée du 14ème ou 15ème siècle. Elle est illustrée par une représentation en pied d’une défunte sous un dais d’architecture gothique.

Deux statues : Sainte Emérentienne (en terre cuite du 18ème siècle) et Saint Mathurin (en bois du 16ème ou 17ème siècle)

L’autel est entouré d’un bâti en chêne ornementé de deux écussons des Maridort ainsi que le haut de la voûte (trois gerbes de blé d’or sur champ d’azur).

La petite fenêtre, derrière l’autel, murée en 1764 a été réouverte en 2000 lors de travaux de restauration et fermée par un vitrail de style contemporain réalisé par les Ateliers Avice.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

