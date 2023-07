À la découverte de cette chapelle ! Chapelle Saint-Martin Vaudreuille, 17 septembre 2023, Vaudreuille.

À la découverte de cette chapelle ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Martin Gratuit. Entrée libre.

Afin de sauvegarder la chapelle Saint-Martin, la première phase des travaux (consolidation des murs, création de la toiture) débutera prochainement grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine, d’AXA, de la région et de la mairie.

Pour poursuivre notre projet de création d’un Centre de Culture et de Partage, nous avons besoin de votre soutien, à la fois moral et financier. En tant qu’Association des Amis de la Chapelle, vous avez la possibilité d’acquérir des tuiles avec un certificat d’acquisition, des miniatures, des cartes postales, et bien plus encore. Nous vous remercions de nous aider dès maintenant afin de pouvoir profiter ultérieurement de concerts, d’expositions et bien d’autres événements.

Chapelle Saint-Martin Chemin de la chapelle, 31250 Vaudreuille Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie 05 61 27 63 43 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-martin-de-vaudreuille Avec ses 1000 ans d’histoire, cet édifice en ruine est en état de restauration afin d’y créer un « Centre de Culture et de Partage » avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et des mécènes.

La chapelle Saint-Martin date de l’an 1000. Jusqu’au XVIIe siècle, le village de Vaudreuille se regroupait autour de la chapelle. Avec la construction du canal du Midi et du bassin Saint-Ferréol, le village s’est installé au bord du Laudot au début du XVIIIe siècle.

Cette chapelle a été abandonnée et pillée. Elle abritait le gisant du Marquis de Vaudreuil qui fut gouverneur du Canada. Il fonda la ville de Vaudreuil d’Orion près de Montréal. Parking sur la petite route attenante, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ch. Krachter