Concert « Sacrés jardins », quatuor vocal Les Voix Buissonnières Chapelle Saint-Martin, Tresques Tresques Catégories d’évènement: Gard

Tresques

Concert « Sacrés jardins », quatuor vocal Les Voix Buissonnières Chapelle Saint-Martin, Tresques, 3 juin 2023, Tresques. Concert « Sacrés jardins », quatuor vocal Les Voix Buissonnières Samedi 3 juin, 20h30 Chapelle Saint-Martin, Tresques Tarifs : entre 8 et 16 €, Minima sociaux : 6 €, gratuit pour les moins de 14 ans Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » le quatuor vocal a cappella Les Voix Buissonnières a concocté un programme en résonnance avec les lieux : nous évoquerons les roses de Ronsard, le chant des oiseaux, la musique sacrée et les amours champêtres. Avec

Elsa Pélaquier, soprano

Caroline Ciotoli, mezzo

Thomas Georget, ténor

Jean-Paul Drudi, basse https://festivaldeschapelles.com/programme Chapelle Saint-Martin, Tresques 313 Route de Bagnols, 30330 Tresques Tresques 30330 Gard Occitanie 06 68 42 98 12 https://festivaldeschapelles.com https://www.facebook.com/FestivaldesChapellesGard [{« type »: « link », « value »: « https://festivaldeschapelles.com/billetterie »}] [{« link »: « https://festivaldeschapelles.com/programme »}] https://festivaldeschapelles.com/ La chapelle romane Saint-Martin-de-Jussan est une ancienne église paroissiale. Elle est cédée à la commune en 1971 et classée Monument historique. Elle est entourée d’un bel espace planté d’oliviers et de chênes au milieu des vignes. Le jardin et la chapelle ne sont accessibles que lors d’évènements ponctuels. Il y a un petit parking à côté. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00 ©Pierre Combier

Détails Catégories d’évènement: Gard, Tresques Autres Lieu Chapelle Saint-Martin, Tresques Adresse 313 Route de Bagnols, 30330 Tresques Ville Tresques Departement Gard Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Chapelle Saint-Martin, Tresques Tresques

Chapelle Saint-Martin, Tresques Tresques Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tresques/

Concert « Sacrés jardins », quatuor vocal Les Voix Buissonnières Chapelle Saint-Martin, Tresques 2023-06-03 was last modified: by Concert « Sacrés jardins », quatuor vocal Les Voix Buissonnières Chapelle Saint-Martin, Tresques Chapelle Saint-Martin, Tresques 3 juin 2023 Chapelle Saint-Martin Tresques Tresques Tresques

Tresques Gard