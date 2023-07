Concert Rives d’Art – Trio de jazz manouche Chapelle Saint Martin Limeuil, 26 août 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Concert de jeunes talents Rives d’Art, Trio de Jazz Manouche « Les tritons swingueurs » du Conservatoire de la Dordogne..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Chapelle Saint Martin Lieu-dit La Vitrolle

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rives d’Art young talent concert, featuring the Gypsy Jazz Trio « Les tritons swingueurs » from the Conservatoire de la Dordogne.

Concierto de jóvenes talentos de Rives d’Art, « Les tritons swingueurs » trío de jazz gitano del Conservatorio de la Dordoña.

Nachwuchskonzert Rives d’Art, Gypsy-Jazz-Trio « Les tritons swingueurs » des Konservatoriums der Dordogne.

