L’Expo idéale selon Hervé Tullet Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 23 mars 2024.

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

L’Expo Idéale est une exposition participative qui invite enfants et adultes à libérer leur créativité. Hervé Tullet, auteur de livres pour enfants et créateur de ce projet, propose de s’inspirer de son travail, de ses réflexions, et de ses techniques de création pour que chacun puisse créer son Expo Idéale. Elle peut être en noir et blanc, toute rouge, ou toute jaune, ou multicolore…

Plusieurs ateliers organisés entre le 10 et le 24 février ont permis de créer cette Expo idéale, atypique et joyeuse. Elle sera inaugurée ce samedi 23 mars dans la chapelle à 16h.

Avec ses livres, Hervé Tullet s’adresse à tous, dès la petite enfance. Ils dépassent le seul cadre de leurs pages, en invitant les lecteurs à interagir entre eux, voire à venir enrichir le livre de leurs propres expériences.

L’épure est maître : juste trois points, un jaune, un bleu, un rouge, et la magie opère !

Chapelle Quartier neuf

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine catach@catach.fr



