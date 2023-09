BD Concert Tomka Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx, 22 décembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Bixente Etchegaray, musicien et compositeur, souhaitait réunir dans un spectacle la BD, l’image et le son : Un BD-concert inédit qui lors de la représentation prendrait une nouvelle dynamique émotionnelle.

Lorsque qu’il découvre l’histoire de Tomka, gitan hongrois qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment le 26 avril 1937 lors du bombardement de Guernica, il perçoit la possibilité de travailler sur un thème historique, soutenu par une aventure, une intrigue, qui permet au public d’être pris par l’histoire.

« Cette BD, a été pour moi une manière de réinterroger mon souvenir, mon rapport à l’Histoire. Elle m’a permis de réactiver une curiosité par rapport à cet évènement sanglant, et me diriger vers d’autres lectures, pour tout simplement raviver le nécessaire souvenir et la mémoire de tous ceux qui se sont battus jusqu’à la mort contre le fascisme et pour leurs idéaux. »

RDV à 20h..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Chapelle Quartier neuf

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Bixente Etchegaray, musician and composer, wanted to bring together comics, images and sound in a show: an original comic-book concert that would take on a new emotional dynamic during the performance.

When he discovered the story of Tomka, a Hungarian gypsy who finds himself in the wrong place at the wrong time on April 26, 1937, during the bombing of Guernica, he saw the possibility of working on a historical theme, supported by an adventure, an intrigue, which would allow the audience to be caught up in the story.

« For me, this comic strip was a way of reexamining my memories and my relationship with history. It rekindled my curiosity about this bloody event, and led me to other reading material, simply to revive the necessary memory of all those who fought to the death against fascism and for their ideals. »

RDV at 8pm.

Bixente Etchegaray, músico y compositor, quería unir cómic, imágenes y sonido en un espectáculo: un concierto único de cómic que adquiriera una nueva dinámica emocional durante la representación.

Cuando descubrió la historia de Tomka, un gitano húngaro que se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado el 26 de abril de 1937 durante el bombardeo de Guernica, vio la posibilidad de trabajar sobre un tema histórico, apoyado en una aventura, una intriga, que permitiera al público dejarse atrapar por la historia.

« Para mí, este cómic fue una forma de reexaminar mis recuerdos y mi relación con la historia. Reavivó mi curiosidad por este sangriento acontecimiento y me condujo a otras lecturas, simplemente para reavivar la memoria de todos aquellos que lucharon hasta la muerte contra el fascismo y por sus ideales »

Nos vemos a las 20.00 horas.

Der Musiker und Komponist Bixente Etchegaray wollte Comics, Bilder und Töne in einer Aufführung vereinen: Ein neuartiges Comic-Konzert, das während der Aufführung eine neue emotionale Dynamik entwickeln sollte.

Als er die Geschichte des ungarischen Zigeuners Tomka entdeckte, der am 26. April 1937 während der Bombardierung von Guernica zur falschen Zeit am falschen Ort war, erkannte er die Möglichkeit, ein historisches Thema zu bearbeiten, das durch ein Abenteuer und eine Handlung unterstützt wurde, die es dem Publikum ermöglichte, sich von der Geschichte ergreifen zu lassen.

« Dieser Comic war für mich eine Möglichkeit, meine Erinnerung und meine Beziehung zur Geschichte zu hinterfragen. Er hat es mir ermöglicht, meine Neugierde in Bezug auf dieses blutige Ereignis zu reaktivieren und mich auf andere Lektüren zu konzentrieren, um ganz einfach die notwendige Erinnerung und das Gedenken an all jene wieder aufleben zu lassen, die bis zum Tod gegen den Faschismus und für ihre Ideale gekämpft haben. »

Rendezvous um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Seignanx