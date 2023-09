Concert du duo Venticello Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas Villasavary, 16 septembre 2023, Villasavary.

Concert du duo Venticello Samedi 16 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas Gratuit. Entrée libre.

Participez à un concert du duo Venticello dans un cadre unique : la chapelle Saint-Martin-de-la-Salle à Besplas !

Après une première collaboration en trio flûte, guitare et violoncelle en 2011 et 2012, Christelle Mille et Joël Dumont ont renouvelé à partir de 2019 leur jeu ensemble par un duo flûte et violoncelle, Duo Venticello, adaptant pour cette formation tout d’abord essentiellement des pièces baroques, et complétant leur répertoire avec des pièces de compositeurs du XXe siècle (Bartok, Vila Lobos, Katchaturian).

Le concert sera suivi d’un apéritif convivial.

Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas Hameau de Besplas, 11150 Villasavary Villasavary 11150 Aude Occitanie 04 68 11 93 95 http://www.villasavary.fr Cette chapelle située sur une butte arborée, est mentionnée au XIIe siècle. Elle a été en partie détruite pendant les guerres de religion (1588) et restaurée au XVIIe siècle. Le service paroissial continua à être célébré pendant la Révolution jusqu’en 1793, date à laquelle le culte y fut interdit. Sous le Concordat (1802), la paroisse de Besplas fut réunie à celle de Villasavary. Elle fut rendue au culte en 1847 après de nouvelles restaurations. Aujourd’hui, l’église est désaffectée. C’est une église à nef unique et chevet semi-circulaire. La nef est couverte d’une voûte en berceau plein cintre. Le chœur, très légèrement surélevé par rapport à la nef, est séparé de celle-ci par l’arc triomphal (simple doubleau reposant sur des piliers rectangulaires). Au XVIIIe siècle, le chœur a fait l’objet d’une riche décoration en marbre polychrome. L’église contient des statues du XVIIe siècle et un retable en marbre de Caunes installé au XVIIIe siècle. Cette chapelle est un lieu de mémoire qui a connu des épisodes marquants : croisade de Simon de Montfort, chevauchées du Prince Noir ou encore guerres de Religion. RD 623.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©DR