Découvrez une chapelle, vestige d’un hôpital du XVIIe siècle Vendredi 15 septembre, 12h00, 16h00 Chapelle Saint-Marcoul

L’occasion de découvrir les spécificités architecturales de la chapelle Saint-Marcoul, vestige de l’hôpital, dit hospice des incurables, fondé par Marguerite Rousselet au XVIIe siècle.

Chapelle Saint-Marcoul 33 rue Brulée, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est La Chapelle Saint-Marcoul est tout ce qui reste de l’Hôpital Saint-Marcoul, dit Hospice des Incurables fondé par Marguerite Rousselet au XVIIe siècle. Lors des sacres royaux, les rois de France, faisant retraite à l’abbaye Saint-Remi, s’arrêtaient à Saint-Marcoul, afin d’appliquer le rite traditionnel des écrouelles : « Le Roi te touche, Dieu te guérit ».

L’actuelle chapelle du XIXe siècle (la précédente ayant été détruite à la Révolution) présente des colonnes à chapiteaux joliment ouvragés (tendance corinthienne) qui bordent les murs latéraux. Le mur Est est orné d’un arc aveugle en plein-cintre ; l’arc sculpté est soutenu par trois colonnes à chapiteaux. De plus, on peut admirer des voûtes d’ogives qui ornent le plafond. Les murs Nord et Sud sont percés de grandes fenêtres à double baie, également dans un arc roman. La chapelle dispose d’une sorte de mezzanine ornée où l’on peut découvrir un vitrail coloré.

Aujourd’hui, la Chapelle Saint-Marcoul est un lieu de rayonnement de la danse contemporaine sur Reims et en région Champagne-Ardenne. Conçu comme lieu de fabrique et d’accompagnement pour les créateurs en danse contemporaine, le Laboratoire Chorégraphique offre un soutien aux créations de demain.

