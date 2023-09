Cet évènement est passé La Chapelle Saint-Marc ouvre ses portes Chapelle Saint-Marc Plumelec Catégories d’Évènement: Morbihan

Plumelec La Chapelle Saint-Marc ouvre ses portes Chapelle Saint-Marc Plumelec, 16 septembre 2023, Plumelec. La Chapelle Saint-Marc ouvre ses portes 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Marc La chapelle ouvre ses portes, cette année à l’association des dentellières de Colpo. Démonstration et exposition de leur travail ; elles seront ravies de répondre à vos questions.

Quant à Margaret Lefèbvre, elle vous attend pour vous présenter le travail du filage au rouet

Cécile Mouren, ses créations brodées, cousues, tricotées,… Chapelle Saint-Marc talcoetmeur ,56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/galerie-photos/decouvrir-plumelec/ Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle est la fierté des habitants du village. Dernière rénovation en 1987, grâce à l’argent récolté lors de 6 kermesses.

Depuis 1975, simplement une messe par an en avril lors de la saint Marc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 mairie de Plumelec Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Plumelec Autres Lieu Chapelle Saint-Marc Adresse talcoetmeur ,56420 Plumelec Ville Plumelec Departement Morbihan Lieu Ville Chapelle Saint-Marc Plumelec latitude longitude 47.816305;-2.606729

