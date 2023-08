Vide-greniers – Exposition CHAPELLE SAINT-MARC DE KERVALET Batz-sur-Mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Vide-greniers – Exposition CHAPELLE SAINT-MARC DE KERVALET Batz-sur-Mer, 17 septembre 2023, Batz-sur-Mer. Vide-greniers – Exposition Dimanche 17 septembre, 09h00 CHAPELLE SAINT-MARC DE KERVALET Le Cercle Celtique des Paludiers organise son traditionnel vide-greniers dans le village de Kervalet.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une exposition de photos anciennes d’habitants du village de Kervalet se tiendra près de la chapelle Saint-Marc, et les brodeuses du Cercle présenteront également les coiffes traditionnelles paludières, travail qu’elles réalisent l’hiver.

Animation musicale, crêpes et galettes, bar sur place. CHAPELLE SAINT-MARC DE KERVALET Place de la chapelle – Village de Kervalet Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 23 85 52 http://www.mairiebatzsurmer.fr La Chapelle de Kervalet est édifiée au XVe. D’un style gothique flamboyant très sobre elle est consacrée aux 4 évangélistes, en particulier à Saint Marc. Elle possède notamment une voûte en berceau renversé et des poutres apparentes avec des gueules sculptées. Objets classés (cadran solaire, ensemble de trois statues, etc…) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

