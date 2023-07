Démonstration du pastelliste Jerzy MOSCICKI Chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Démonstration du pastelliste Jerzy MOSCICKI Chapelle Saint-Marc de Kervalet Batz sur mer, 10 juillet 2023, Batz sur mer. Démonstration du pastelliste Jerzy MOSCICKI Lundi 10 juillet, 18h00 Chapelle Saint-Marc de Kervalet **Démonstration du pastelliste Jerzy MOSCICKI Lundi 10 juillet à 18h

Espace Jean FRÉOUR Gratuit**

Démonstration et création d’une œuvre en direct par le pastelliste Jerzy MOSCICKI. Chapelle Saint-Marc de Kervalet Village Paludier de Kervalet 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.ap2a.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/demonstration-du-pastelliste-jerzy-moscicki-demonstrationpastelmoscicki.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

