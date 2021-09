Saint-Martin-d'Uriage Saint-Martin-d'Uriage Isère, Saint-Martin-d'Uriage Chapelle Saint-Luc Saint-Martin-d’Uriage Saint-Martin-d'Uriage Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-d'Uriage

Chapelle Saint-Luc Saint-Martin-d’Uriage, 18 septembre 2021, Saint-Martin-d'Uriage. Chapelle Saint-Luc 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Martin-d’Uriage Isère Saint-Martin-d’Uriage Chapelle construite au XIXe siècle pour les curistes de la station thermale d’Uriage. info@uriage-les-bains.com +33 4 76 89 10 27 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-d'Uriage Autres Lieu Saint-Martin-d'Uriage Adresse Ville Saint-Martin-d'Uriage lieuville 45.14344#5.82989