Massay Exposition Chapelle Saint-Loup Massay, 16 septembre 2023, Massay. Exposition 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Loup Exposition de l’Atelier Notre-Dame de Toute Protection (Argy 36500): collection exceptionnelle » Broderie d’Art », vêtements liturgiques et bannières ainsi que de broderies d’icônes et icônes peintes. Chapelle Saint-Loup 2 route de Reuilly, 18120 Massay Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 90 81 http://massay.fr Chapelle romane dite de l’Abbé, style angevin, XIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© DR

