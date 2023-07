Concert de l’Ensemble des Trompettes du Carrousel Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert de l’Ensemble des Trompettes du Carrousel Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière Paris, 17 septembre 2023, Paris. Concert de l’Ensemble des Trompettes du Carrousel Dimanche 17 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière Libre participation L’Ensemble des Trompettes du Carrousel vous propose un programme de musique baroque. Oeuvres de Lully, Böhm, Biber, Mouret … Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

