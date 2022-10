L’Art Au Gré des Chapelles : Chapelle Saint-Louis Chapelle Saint-Louis

Ce 17e rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l'art contemporain et le patrimoine, vous convie à une découverte originale de la presqu'île guérandaise. 24 artistes contemporains de renommée nationale et internationale, exposent leurs œuvres (pastels, sculptures, aquarelles, peintures) dans 12 chapelles du territoire La Baule-Presqu'île de Guérande. C'est l'occasion de visiter ces chapelles, qui pour la plupart sont habituellement fermées au public. Les visites sont gratuites.

Artiste à la Chapelle Saint-Louis : Krystoff ANTIER

Chapelle Saint-Louis
Rue du Tréyo 44420 Mesquer

1 septembre – 2 octobre

Artiste à la Chapelle Saint-Louis : Krystoff ANTIER depliant l art au gre des chapelles la baule presqu ile de guerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-01T14:30:00+02:00

2022-10-02T18:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Chapelle Saint-Louis Adresse Rue du Tréyo 44420 Mesquer lieuville Chapelle Saint-Louis

