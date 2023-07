Visite de la chapelle et de l’exposition « Louis XI en sa Touraine » Chapelle Saint-Libert Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Visite de la chapelle et de l'exposition « Louis XI en sa Touraine »

Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h00
Chapelle Saint-Libert
37 avenue André-Malraux 37000 Tours
Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Entrée gratuite, aux horaires définis et en accord avec l'établissement concerné. Visite de la chapelle et de l'exposition « Louis XI en sa Touraine », adaptée pour les scolaires.

Chapelle du XIIe siècle, fondée sur l'enceinte gallo-romaine du IVe siècle, couverte par une charpente du XVe siècle. Achetée en 2011 par la SAT, restaurée entre 2013 et 2015, devenue le siège de la Société archéologique de Touraine, Conférences, concerts, expositions animent régulièrement ce lieu, toute l'année.

