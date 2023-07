Lectures des « Amis de Chadourne » Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Lectures des « Amis de Chadourne » Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Lectures des « Amis de Chadourne » Dimanche 17 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Libéral Gratuit. Entrée libre. Réservation souhaitable, auprès du musée Labenche. Lecture théâtralisée des textes des frères Chadourne dans la chapelle Saint-Libéral. Chapelle Saint-Libéral Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 17 18 70 [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 18 17 70 »}] Érigée au XVe siècle en l’honneur d’un saint local du nom de Libéral, cette chapelle de style gothique, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques fut vendue comme bien national en 1791. Elle changea plusieurs fois de propriétaires et de fonctions avant d’être donnée à la ville dans les années 1970. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

