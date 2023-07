La danse orientale et l’image corporelle de la femme Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Libéral Gratuit. Sur inscription, auprès du musée Labenche.

Joignez-vous pour une conférence animée par la compagnie Parfums d’Orient et d’ailleurs, où nous explorerons l’histoire et la symbolique de la danse orientale. Nous nous interrogerons sur sa perception contemporaine et sur l’image de la femme véhiculée à travers cette forme d’expression artistique.

Au cours de cette conférence, nous aborderons également les bienfaits de la danse orientale sur le corps et l’esprit. Découvrez comment cette danse peut contribuer à renforcer notre bien-être physique et mental.

Nous vous invitons à participer à cet événement enrichissant, où vous aurez l’occasion d’échanger et de poser vos questions. Venez découvrir la beauté et la richesse de la danse orientale, et apprenez-en davantage sur son impact sur notre perception du corps, de la féminité et du bien-être.

Chapelle Saint-Libéral Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine Érigée au XVe siècle en l'honneur d'un saint local du nom de Libéral, cette chapelle de style gothique, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques fut vendue comme bien national en 1791. Elle changea plusieurs fois de propriétaires et de fonctions avant d'être donnée à la ville dans les années 1970.

©Compagnie Parfums d’Orient et d’Ailleurs – Brive