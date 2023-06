Chapelle Saint Léonard – résidence d’artistes du Bout du Monde Chapelle Saint Léonard Durtal, 15 septembre 2023, Durtal.

Chapelle Saint Léonard – résidence d’artistes du Bout du Monde 15 – 17 septembre Chapelle Saint Léonard

Exposition et visites de la chapelle Saint Léonard, de la résidence d’artistes et du studio du Bout du Monde.

Concert de musiciens amateurs le dimanche 17 après midi.

Chapelle Saint Léonard 3, rue Saint-Léonard 49430 Durtal Durtal 49430 Le Bout du MONDE Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)6 80 68 26 88 https://www.facebook.com/search/top?q=chapelle%20saint%20l%C3%A9onard Située dans le quartier du Bout du MONDE, sur la rive gauche du Loir en face du château, devant la cascade, elle fut construite au XI° siècle par les moines de Saint Serge, désacralisée au XIV, puis rénovée aux XXe et XXIe.

L’appareillage est d’origine, la charpente du XII°, et peintures avant XIV°.

Les travaux de rénovation ont été achevés en 2019.

Elle accueille désormais des concerts, un festival musical, des master class et des expositions. deux parking à proximité : Petit Port et Saint Léonard une place PMR devant la chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©guennegan