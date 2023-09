Cet évènement est passé Découverte de la Fontaine Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent, Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan Catégories d’Évènement: Finistère

Découverte de la Fontaine Saint-Laurent
Chapelle Saint-Laurent, Plouégat-Moysan
Plouégat-Moysan, 15 septembre 2023, Plouégat-Moysan.

Découverte de la Fontaine Saint-Laurent
16 et 17 septembre

Chapelle Saint-Laurent, Plouégat-Moysan

Libre accès.

Commentaires à disposition sur place. Lieu-dit Stivel (voie Chirac, à 200 m de la RD712 entre Le Ponthou et Plouégat-Moyan) Autrefois, s’élevait une chapelle à côté de la fontaine. Près d’un bassin circulaire, on y venait pour donner des forces à son corps ! Les hommes se baignaient nus dans la source, puis c’était les femmes au grand dam des autorités religieuses. Chapelle Saint-Laurent, Plouégat-Moysan Stivel, 29650, Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne https://www.fontainesdefrance.info/fontaines/la-fontaine-saint-laurent-du-pouldour/ Autrefois, s’élevait une chapelle à côté de la fontaine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

© Hervé Ronné
Morlaix Communauté

Détails
Catégories d'Évènement: Finistère, Plouégat-Moysan

Lieu
Chapelle Saint-Laurent, Plouégat-Moysan
Adresse
Stivel, 29650, Plouégat-Moysan
Ville
Plouégat-Moysan

