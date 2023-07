Atelier de peinture médiévale Chapelle Saint-Laurent Jonquières-Saint-Vincent Catégories d’Évènement: Gard

Jonquières-Saint-Vincent Atelier de peinture médiévale Chapelle Saint-Laurent Jonquières-Saint-Vincent, 16 septembre 2023, Jonquières-Saint-Vincent. Atelier de peinture médiévale Samedi 16 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Laurent Gratuit. Entrée libre. Patricia Lopez, peintre en décor du patrimoine, vous propose de reproduire l’un des bas-reliefs de la chapelle selon une technique picturale mêlant œuf et pigments naturels. Temps de réalisation par personne : environ 35 minutes. Chapelle Saint-Laurent Départementale 999, 30300 Jonquières-Saint-Vincent Jonquières-Saint-Vincent 30300 Gard Occitanie 04 66 59 26 57 De style roman, cette très belle chapelle des XIe-XIIe siècles est classée au titre des Monuments historiques. Elle a connu de nombreux remaniements et restaurations.

D’un plan très simple, la chapelle présente une nef unique complétée par une abside semi-circulaire. Un incendie daté de 1636 détruisit deux des trois travées originelles.

À l’intérieur, deux bornes milliaires datant de l’empereur romain Claude supportent l’arc triomphal du chœur.

La chapelle est l’ultime vestige du hameau de Saint-Laurent, aujourd’hui disparu. Au printemps, elle est entourée d’un champ de coquelicots ! Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

