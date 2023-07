L’Octogone : une architecture surprenante Chapelle Saint-Laurent-et-Saint-Vincent Montmorillon, 7 septembre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

À l’occasion de Lumières de Gartempe, nous vous proposons de découvrir l’histoire de la Maison-Dieu, le temps d’un focus patrimoine..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 19:30:00. .

Chapelle Saint-Laurent-et-Saint-Vincent Rue des Augustins

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Lumières de Gartempe, we invite you to discover the history of the Maison-Dieu, during a heritage focus.

En el marco de Lumières de Gartempe, le invitamos a descubrir la historia de la Maison-Dieu durante un foco patrimonial.

Anlässlich von Lumières de Gartempe schlagen wir Ihnen vor, die Geschichte des Maison-Dieu während eines Fokus auf das Kulturerbe zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par ACAP