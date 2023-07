L’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et ses peintures murales Chapelle Saint-Laurent-et-Saint-Vincent Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne L’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et ses peintures murales Chapelle Saint-Laurent-et-Saint-Vincent Montmorillon, 10 août 2023, Montmorillon. L’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et ses peintures murales Jeudi 10 août, 10h30 Chapelle Saint-Laurent-et-Saint-Vincent gratuit L’ensemble était un ancien hôpital monastère, fondé aux 11-12e siècles et dont il reste deux édifices majeurs : l’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et l’Octogone. Le 17e siècle voit une reprise complète des bâtiments et a laissé les magnifiques bâtiments monastiques donnant sur la ville. Au début du 19e siècle, le site devient petit séminaire, jusqu’en 1968.

C'est à cette époque que l'église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent est ornée de peintures murales. À l'occasion de Lumières de Gartempe, nous vous proposons de découvrir l'histoire de la Maison-Dieu, le temps d'un focus patrimoine. Chapelle Saint-Laurent-et-Saint-Vincent Rue des Augustins 86500 montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

