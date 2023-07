La Marche des Conteurs Chapelle Saint Joseph Thury-Harcourt-le-Hom, 3 août 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

4 lieux – 4 à 6 conteurs par soirée – Participation Libre

Chaque veillée commence à l’heure (20h30)

Durée : 1H30

Moutiers-en-Cinglais – Château de Villeray –

Repli : Salle communale de Moutiers – Accès PMR

St-Martin-de-Sallen – Chapelle Saint Joseph (Prévoir 15 à 20 minutes de marche pour rejoindre la chapelle depuis le parking : pensez à emmener une lampe de poche pour le retour !) – Repli : Salle communale de St Martin – Pas d’accès PMR sauf en cas de repli..

2023-08-03 20:30:00 fin : 2023-08-03 . .

Chapelle Saint Joseph

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



4 venues – 4 to 6 storytellers per evening – Free participation

Each evening starts on time (8:30pm)

Duration : 1H30

Moutiers-en-Cinglais – Château de Villeray –

Back-up: Moutiers village hall – PMR access

St-Martin-de-Sallen – Chapelle Saint Joseph (Allow 15 to 20 minutes’ walk to reach the chapel from the parking lot: remember to bring a flashlight for the return journey!) – Back-up: Salle communale de St Martin – No PRM access except in case of back-up.

4 lugares – De 4 a 6 cuentacuentos por velada – Participación gratuita

Cada velada comienza puntualmente (20h30)

Duración : 1H30

Moutiers-en-Cinglais – Castillo de Villeray

Reserva: Sala del pueblo de Moutiers – Acceso PMR

St-Martin-de-Sallen – Chapelle Saint Joseph (15 a 20 minutos a pie para llegar a la capilla desde el aparcamiento: ¡no olvide llevar una linterna para el camino de vuelta!) – Apoyo: Salle communale de St Martin – Sin acceso PMR excepto en caso de apoyo.

4 Orte – 4 bis 6 Erzähler pro Abend – Freie Teilnahme

Jede Nachtwache beginnt pünktlich (20:30 Uhr)

Dauer: 1H30

Moutiers-en-Cinglais – Schloss von Villeray –

Ausweichort: Gemeindesaal von Moutiers – Zugang für Behinderte (PMR)

St-Martin-de-Sallen – Kapelle Saint Joseph (Planen Sie einen 15- bis 20-minütigen Fußmarsch ein, um die Kapelle vom Parkplatz aus zu erreichen: Denken Sie daran, eine Taschenlampe für den Rückweg mitzunehmen!) – Rückzug: Salle communale de St-Martin – Kein Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität, außer im Fall eines Rückzugs.

