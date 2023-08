Visite de la chapelle Saint-Joseph de Mâcon Chapelle Saint-Joseph Saint-Clément Catégories d’Évènement: Saint-Clément

Visite de la chapelle Saint-Joseph de Mâcon

16 et 17 septembre

Entrée libre

La chapelle Saint-Joseph, située à l'angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, fut construite en 1866 par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L'intérieur de la chapelle surprendra les visiteurs par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). Les membres de l'association Polysémie contemporaine vous attendent nombreux et curieux à l'occasion des Journées européennes du patrimoine pour ces visites particulières.

Chapelle Saint-Joseph
5 rue de la Paix, 71000 Mâcon
Saint-Clément
71000
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

L’intérieur de la chapelle surprendra les visiteurs par son riche décor du XIXe siècle, créé par le peintre mâconnais Victor Bussière (1836-1905). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

