Découvrez cette chapelle néo-gothique grâce à une visite guidée.

Chapelle Saint-Joseph 177 rue des Capucins, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 85 23 65 http://www.amisdelachapelle.com Chapelle datant de la fin du XIXe siècle, elle a été réalisée par l’architecte rémois Edouard Lamy. Elle est de style néo-gothique, mêlant fer, fonte, pierre et bois et est considérée comme un chef-d’œuvre architectural du XIXe siècle. La flèche de l’édifice culmine à plus de 60 mètres de hauteur. Elle est destinée au nouveau pensionnat des Frères des Écoles Chrétiennes.

Son décor peint et ses vitraux modernes, réalisés par par l’artiste Jean-Paul Facchetti-Agosti et l’atelier Simon-Marq en 2015, la rendent particulièrement remarquable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Chapelle Saint-Joseph – Les Amis de la chapelle