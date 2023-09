Cet évènement est passé Découverte du patrimoine naturel de la commune Chapelle Saint-Joseph Montfort-sur-Meu Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Découverte du patrimoine naturel de la commune Chapelle Saint-Joseph Montfort-sur-Meu, 17 septembre 2023, Montfort-sur-Meu. Découverte du patrimoine naturel de la commune Dimanche 17 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Joseph Découverte de la faune et de la flore au milieu de la cité urbanisée Chapelle Saint-Joseph Mail Renée Maurel, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 09 00 17 https://www.montfort-sur-meu.bzh/ http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joseph-boulevard-villebois-mareuil-montfort-sur-meu/271f718c-60ab-4280-bc1d-55b4f75e06dd [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-2023/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-de-montfort-et-son-patrimoine-naturel-706734270227 »}] Chapelle Saint-Joseph construite à l´emplacement de l’ancienne église paroissiale Saint-Jean, détruite en 1851, dont elle emprunte quelques rares éléments architecturaux-. Gros-oeuvre du 3e quart du 19e siècle. Remaniements du 20e siècle (division du vaisseau en deux niveaux par un plancher). Choeur avec groupe sculpté de Valentin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails

Catégories d'Évènement:
Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu

Lieu
Chapelle Saint-Joseph

Adresse
Mail Renée Maurel, 35160 Montfort-sur-Meu

Ville
Montfort-sur-Meu

