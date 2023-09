Visite de l’architecture de la ville Chapelle Saint-Joseph Montfort-sur-Meu, 16 septembre 2023, Montfort-sur-Meu.

Visite de l’architecture de la ville Samedi 16 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Joseph

Sous le regard de deux architectes et du service Patrimoine de la cité, visite d’échanges et de découverte du patrimoine bâti de la cité. Echanges sur les périmètres de protection de l’architecture et du patrimoine dans la ville.

Chapelle Saint-Joseph Mail Renée Maurel, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 09 00 17 Chapelle Saint-Joseph construite à l´emplacement de l'ancienne église paroissiale Saint-Jean, détruite en 1851, dont elle emprunte quelques rares éléments architecturaux-. Gros-oeuvre du 3e quart du 19e siècle. Remaniements du 20e siècle (division du vaisseau en deux niveaux par un plancher). Choeur avec groupe sculpté de Valentin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Commune de Montfort