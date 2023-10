Visite du conservateur à la Chapelle de La Grave Chapelle Saint-Joseph de la Grave Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visite du conservateur à la Chapelle de La Grave Chapelle Saint-Joseph de la Grave Toulouse, 19 octobre 2023, Toulouse. Visite du conservateur à la Chapelle de La Grave 19 octobre – 14 décembre, les jeudis Chapelle Saint-Joseph de la Grave Réservation obligatoire, 10€ par personne Visite du conservateur Le conservateur de la Chapelle de La Grave vous accompagne pour une visite privée des coulisses de la Chapelle. Durée : 1h30 Lieu de rendez-vous : Chapelle de La Grave (rue du Pont Saint-Pierre) Chapelle Saint-Joseph de la Grave 23, rue du Pont St-Pierre Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228758791423 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T19:00:00+01:00 Mairie de Toulouse/P. NIN Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Chapelle Saint-Joseph de la Grave Adresse 23, rue du Pont St-Pierre Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Chapelle Saint-Joseph de la Grave Toulouse latitude longitude 43.600709;1.433815

Chapelle Saint-Joseph de la Grave Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/