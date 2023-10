Visite guidée de la Chapelle Chapelle Saint-Joseph de la Grave Toulouse, 13 octobre 2023, Toulouse.

Visite guidée de la Chapelle 13 octobre – 31 décembre Chapelle Saint-Joseph de la Grave Réservation conseillée sur le site internet

Venez découvrir la Chapelle de La Grave accompagnée d’une médiatrice.

Lors de votre visite, vous découvrirez l’Histoire de la Chapelle de La Grave et de l’Hôpital, notamment son rôle pendant le Grand Renfermement et les périodes de peste. Vous pourrez également admirer l’architecture et la décoration exceptionnelle de ce lieu et les trésors que renferment aujourd’hui encore la sacristie.

Durée de la visite : 1h

Chapelle Saint-Joseph de la Grave 23, rue du Pont St-Pierre Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T11:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-12-31T15:00:00+01:00 – 2023-12-31T16:00:00+01:00

Mairie de Toulouse/P.NIN