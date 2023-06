Révéler la v-île! Réver l’île! Chapelle Saint-Jean Saumur Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur Révéler la v-île! Réver l’île! Chapelle Saint-Jean Saumur Saumur, 18 octobre 2019, Saumur. Révéler la v-île! Réver l’île! 18 et 19 octobre 2019 Chapelle Saint-Jean Saumur Entrée libre Venez décourvir les travaux réalisés dans le cadre de la résidence d’architecte sur l’île Offard/Millocheau qui s’est déroulée en juin dernier. Delphine Blanc, architecte et Roxane Andrès, designer ont mené une residence de recherche/action sur la question d’habiter une île en ville. Plusieurs dispositifs ont été menés grâce à la participation des habitants, commercants, élèves et enseignants des écoles de l’île. Découvrez le film, les cartes postales à la maniere d’un cadavre exquis, les carthographies, le journal « les échos de l’île », et partez carte en main vous refléter dans les miroirs panoramiques installés sur l’île. Ce projet est mené par l’ardepa avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et de la Ville de Saumur dans le cadre du dispositif 10 résidences d’architectes en France 2018-2019 porté par le Réseau des maisons de l’architecture avec le Mécénat de la Caisse des Dépôts, le Conseil National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture. Chapelle Saint-Jean Saumur rue corneille saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-18T14:00:00+02:00 – 2019-10-18T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Chapelle Saint-Jean Saumur Adresse rue corneille saumur Ville Saumur

