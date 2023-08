Conférence : Le Chemin de Saint Jacques d’hier à aujourd’hui Chapelle Saint Jean Fontvieille, 3 septembre 2023, Fontvieille.

Fontvieille,Bouches-du-Rhône

Venez en apprendre plus sur le Chemin de Saint Jacques d’hier à aujourd’hui, lors d’une conférence à la Chapelle Saint Jean de Fontvieille, dimanche 3 septembre à 16h..

2023-09-03 16:00:00 fin : 2023-09-03 . .

Chapelle Saint Jean Route de Saint Jean

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and find out more about the Way of St James, past and present, at a conference at the Chapelle Saint Jean in Fontvieille, on Sunday 3 September at 4pm.

Descubra el pasado y el presente del Camino de Santiago en una conferencia que tendrá lugar en la Capilla Saint Jean de Fontvieille el domingo 3 de septiembre a las 16.00 horas.

Erfahren Sie mehr über den Jakobsweg von gestern bis heute bei einer Konferenz in der Kapelle Saint Jean in Fontvieille am Sonntag, den 3. September um 16 Uhr.

