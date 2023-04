Exposition peintures « Contrastes » Chapelle Saint-Jean Fontenay-le-Fleury Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Fleury

Exposition peintures « Contrastes » Chapelle Saint-Jean, 7 avril 2023, Fontenay-le-Fleury. Exposition peintures « Contrastes » 7 – 16 avril Chapelle Saint-Jean Entrée libre Exposition à découvrir du 7 au 16 avril de 14h30 à 19h, à la chapelle Saint-Jean. Jorge et Alexia BORRÁS, père et fille, deux générations, deux styles.

Des sujets très variés qui vous feront voyager et émouvoir. Les artistes seront présents pendant tout l’évènement. Chapelle Saint-Jean 1 Av. Georges Pompidou, 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France De style gothique, la chapelle Saint-Jean conserve néanmoins des touches d’art roman. Agrandie en 1857 par une abside, elle fut réhabilitée en 1964. A la suite de la tempête de 1999, une nouvelle rénovation est réalisée en 2006. La chapelle Saint-Jean a aujourd’hui retrouvé son architecture d’origine et accueille des évènements culturels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T14:30:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

2023-04-16T14:30:00+02:00 – 2023-04-16T19:00:00+02:00

