Visite guidée de la Chapelle Saint-Jean du Liget et de ses peintures murales du XIIe siècle. Monument exceptionnellement commenté témoignant de la présence des Chartreux en forêt de Loches. Dans une clairière à quelques centaines de mètres de la Chartreuse du Liget, vous pourrez venir découvrir les fresques la Chapelle Saint-Jean-du-Liget datée du XII°siècle.

La rotonde est décorée de six panneaux représentant des scènes de la vie de la Vierge et les embrasures des fenêtre ornées de personnages de l’église enrichie d’une frise qui coure à la base de la coupole. La chapelle est liée au premier établissement des chartreux en ces lieux. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:40:00+02:00

Intermèdes médiation culturelle

