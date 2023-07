Visite commentée d’une chapelle du XIXe siècle Chapelle Saint-Jean Clugnat Catégories d’Évènement: Clugnat

Située à l'entrée nord du bourg, cette chapelle interpelle par son style au charme un peu désuet, témoin d'une architecture du XIXe siècle rare en Creuse : encadrements de pierres de taille en granit, murs recouverts d'un enduit fin clair, clocher haut et élégant. Cet édifice est venu remplacer une chapelle du XIIe siècle qui se situait au bas de la place, devenue une véritable ruine après son abandon progressif au profit de la nouvelle église Saint-Martial. En 1866, l'abbé Lagrange engage sa démolition avec un projet de reconstruction. Après une décennie de polémiques avec la municipalité, les responsables de la paroisse revendiquent le terrain ainsi que les matériaux de démolition. En 1878, le déplacement du cimetière et l'élargissement de la route durcit la guerre d'usure. Finalement, un accord est trouvé, conduisant à la construction de cette nouvelle chapelle en 1879 en haut de la place du conseil. À l'intérieur se trouvent un tabernacle surmontant l'autel, une statue Notre-Dame des sept douleurs, sur le pourtour un chemin de croix provenant de la petite chapelle de « Bâtisse », et le chef reliquaire de saint Jean-Baptiste daté de 1605, classé au titre des Monuments historiques au titre des objets mobiliers.

