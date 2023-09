L’heure musicale – Concert Polyphonies du monde-Mondes en l’Air et Quatuor des Brousses Chapelle Saint Jean Chapelle castrale XI°s Laroque, 15 octobre 2023, Laroque.

Laroque,Hérault

Polyphonies du monde, co-plateau avec le Quatuor des Brousses, ensemble vocal féminin et « Mondes en l’Air » duo Marjorie et Anne-Catherine Logiest ( voix, guitare, piano, accordéon).

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 18:15:00. .

Chapelle Saint Jean

Chapelle castrale XI°s

Laroque 34190 Hérault Occitanie



Polyphonies du monde, co-headlining with Quatuor des Brousses, a female vocal ensemble, and « Mondes en l’Air » duo Marjorie and Anne-Catherine Logiest (vocals, guitar, piano, accordion)

Polifonías del mundo, copresentada por el Quatuor des Brousses, conjunto vocal femenino, y « Mondes en l’Air », dúo de Marjorie y Anne-Catherine Logiest (voz, guitarra, piano, acordeón)

