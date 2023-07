EXPOSITION CÉRAMIQUE « A L’ORIGINE » – ANNE DE CARAVANE Chapelle Saint Jean Bourgs sur Colagne, 17 juillet 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Exposition de Céramique « A l’Origine »

Présentation de l’artiste, Anne de Caravane :

Chloé Le Gal alias Anne de Caravane est une jeune artiste plasticienne. Elle travaille principalement la céramique mais aussi d’autres matières et techniques des ar….

2023-07-17 fin : 2023-08-20 . EUR.

Chapelle Saint Jean

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



A l’Origine » Ceramic Exhibition

Presentation of the artist, Anne de Caravane :

Chloé Le Gal aka Anne de Caravane is a young visual artist. Her main medium is ceramics, but she also works with other materials and techniques…

Exposición de cerámica « A l’Origine

Presentación de la artista, Anne de Caravane :

Chloé Le Gal, también conocida como Anne de Caravane, es una joven artista visual. Trabaja principalmente con cerámica, pero también con otros materiales y técnicas artísticas.

Keramikausstellung « A l’Origine »

Vorstellung der Künstlerin Anne de Caravane :

Chloé Le Gal alias Anne de Caravane ist eine junge bildende Künstlerin. Sie arbeitet hauptsächlich mit Keramik, aber auch mit anderen Materialien und Techniken der Kunst…

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT Gévaudan Destination