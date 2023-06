À la découverte d’un héritage rural grâce à l’exposition : « Le patrimoine de notre ruralité » présentée par l’association Racines Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan Vénéjan Catégories d’Évènement: Gard

Vénéjan À la découverte d’un héritage rural grâce à l’exposition : « Le patrimoine de notre ruralité » présentée par l’association Racines Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan, 16 septembre 2023, Vénéjan. À la découverte d’un héritage rural grâce à l’exposition : « Le patrimoine de notre ruralité » présentée par l’association Racines 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir l’exposition proposée par l’association Racines : « Le patrimoine de notre ruralité ». Chapelle Saint-Jean-Baptiste Impasse de la chapelle, 30200 Venejan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire/son-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « contact@venejan.fr »}] Petite construction romane dont les fondations datent du XIe siècle, la chapelle Saint-Jean-Baptiste est délaissée à la fin du XVIIe siècle pour une nouvelle église paroissiale.

Redécouverte par Léon Alègre dans les années 1860, elle tombe à nouveau dans l’oubli au début du XXe siècle.

Et ce n’est qu’en 1969, qu’un comité de restauration est créé pour la sauver. Suite à son inscription au titre des Monuments historiques en 1986, elle est restaurée et ouverte au public. Venez découvrir cet édifice qui recèle des peintures murales du XIVe siècle. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Mairie de Vénéjan Détails Catégories d’Évènement: Gard, Vénéjan Autres Lieu Chapelle Saint-Jean-Baptiste Adresse Impasse de la chapelle, 30200 Venejan Ville Vénéjan Departement Gard Lieu Ville Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan

Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venejan/

À la découverte d’un héritage rural grâce à l’exposition : « Le patrimoine de notre ruralité » présentée par l’association Racines Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan 2023-09-16 was last modified: by À la découverte d’un héritage rural grâce à l’exposition : « Le patrimoine de notre ruralité » présentée par l’association Racines Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan Chapelle Saint-Jean-Baptiste Vénéjan 16 septembre 2023