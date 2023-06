Visite libre de la chapelle Saint Jean Baptiste Chapelle Saint Jean Baptiste, 16 septembre 2023, .

Visite libre de la chapelle Saint Jean Baptiste 16 et 17 septembre Chapelle Saint Jean Baptiste Entrée libre

Bâtie à l’aval du hameau, le long de l’ancien chemin qui monte de Centron, la chapelle St Jean s’impose à notre regard.

Sa façade, très sobre, contient un bénitier de pierre et une niche fermée par une grille moderne en fer forgé. Entièrement rénovée en 1985, cette chapelle possède un des plus étonnants retables de Savoie. Il est daté de 1673 (avec une inscription du Rvd Montmayeur!) et classé par les Beaux-arts en 1937.

Chapelle Saint Jean Baptiste 73210 Le Villaret Montgirod 73210 Montgirod Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires:

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

