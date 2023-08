Exposition et concerts – Chapelle Saint-Jean Chapelle Saint-Jean, à Séglien Séglien Catégories d’Évènement: Morbihan

Séglien Exposition et concerts – Chapelle Saint-Jean Chapelle Saint-Jean, à Séglien Séglien, 17 septembre 2023, Séglien. Exposition et concerts – Chapelle Saint-Jean Dimanche 17 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Jean, à Séglien Saint Jean en musique – Chants bretons et chansons françaises dans la chapelle Saint-Jean et exposition « abécédaire du patrimoine local » Chapelle Saint-Jean, à Séglien Saint-Jean,56160, Séglien Séglien 56160 Morbihan Bretagne https://seglien.fr/fr/rb/1122617/patrimoine-90 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091737 Située en pleine lande, sur un point culminant. Edifice en croix latine avec léger bas-côté nord, provoquant ainsi un rampant d’ardoise arrivant à 1, 50m du sol extérieur. A l’ouest, mur pignon avec clocher à jour. Au sud, porte sur la nef avec décoration Renaissance. Dans le chœur, la fenêtre du chevet est à trois compartiments avec réseau aux ajourations très arrondies. Il subsiste dans cette baie trois vestiges de vitraux de l’époque. Charpente et voûte en bois, avec sculptures sur les tirants et sablières. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Mairie de Séglien Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Séglien Autres Lieu Chapelle Saint-Jean, à Séglien Adresse Saint-Jean,56160, Séglien Ville Séglien Departement Morbihan Lieu Ville Chapelle Saint-Jean, à Séglien Séglien latitude longitude 48.084991;-3.123019

Chapelle Saint-Jean, à Séglien Séglien Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seglien/