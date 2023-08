Visite guidée Chapelle Saint Jean ANTIBES Chapelle Saint Jean à Antibes Antibes, 16 septembre 2023, Antibes.

CHAPELLE SAINT JEAN

Une des plus anciennes chapelles d’Antibes Juan-les-Pins

La Chapelle Saint Jean, de structure romane a joué un rôle important dans la vie religieuse locale. Elle appartenait jadis aux moines de Lérins. Dans leurs configurations actuelles, le cœur et le campanile datent du XVIe siècle, la nef du XVIIe et le narthex (abri des pèlerins) du XVIIIe.

Elle a connu de nombreuses transformations, suite aux invasions successives et à l’érosion du temps… Mais protégée par Saint Roch, elle fut épargnée des épidémies dont la peste bubonique.

L’histoire de son acquisition et de son évolution vous sera contée lors de votre visite dans ce quartier de Fontmerle au carrefour de la Route de St Jean et du Chemin de St Maymes. Après d’importants travaux de restauration, la Chapelle ouvre au public lors de services religieux et autres manifestations culturelles.

L’Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Saint Jean, fondée en 1978, comprend plus de 1000 membres descendants de la famille Guide (GUIDI de Toscane). La propriété familiale est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1989 et reçoit en 2004 le Prix du Patrimoine Historique.

Samedi 16 et dimanche 17

Visites guidées par des membres de la famille, sur site (gratuit, RV sur place).

De 10h à13h et de 14h à 17h

Dans le cadre du XXXIIè Festival d’Art Sacré d’Antibes, s’inscrivent « Les Instants Musicaux du Patrimoine » en collaboration avec l’Association de Sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Concerts précédés d’une présentation historique, mettant en valeur la beauté et l’acoustique de l’édifice, (attention places limitées).

Mercredi 13 septembre -18h30 : Et Myriam chanta !

Jeudi 14 septembre – 18h30 : Sacrée Clarinette !

Entrée gratuite sur inscription : festivalartsacre.antibes@orange.fr

Rond-Point de la Chapelle Saint Jean, Antibes, Parking extérieur, et intérieur pour les PMR.

anne.tita47@gmail.com – 06 14 18 64 49 http://chapellestjean.org

* S’agissant d’un édifice religieux, une tenue informelle et décontractée, mais correcte, est souhaitée. La visite est non-fumeurs.

1600 route de saint Jean 06600 Antibes festivalartsacre.antibes@orange.fr anne.tita47@gmail.com http://chapellestjean.org

