Rencontre avec Michel Saint-Lambert Chapelle Saint-Jacques Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Rencontre avec Michel Saint-Lambert Chapelle Saint-Jacques Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Rencontre avec Michel Saint-Lambert 16 et 17 septembre Chapelle Saint-Jacques Visites guidées et rencontres avec l’artiste. Chapelle Saint-Jacques Près du 56 rue de Change, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire L’édification de la chapelle Saint-Jacques a commencé au XIIe siècle car elle était une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D’importants travaux aux XVe et XVIe siècles ont agrandi et embelli la chapelle d’un décor gothique flamboyant donnant à ce monument son aspect actuel.

Depuis 1982, la chapelle Saint-Jacques est devenue un établissement incontournable de la vie culturelle vendômoise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 © Hôtel de Ville de Vendôme Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Chapelle Saint-Jacques Adresse Près du 56 rue de Change, 41100 Vendôme Ville Vendôme Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Chapelle Saint-Jacques Vendôme

Chapelle Saint-Jacques Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/