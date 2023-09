Trente +1 Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens, 30 septembre 2023, Saint-Gaudens.

Trente +1 Samedi 30 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Jacques gratuit

Toute la journée Parcours dans le centre-ville Retrouvez également dans tout le centre ville les affiches des anciennes expositions du centre d’art contemporain, les dessins des élèves de l_Atelier du Collège Leclerc (Saint-Gaudens) et des enfants de l’atelier Mercredi c’est permis ! , ainsi que les vidéos souvenirs réalisées par Victor Charrier.

De 10h30 à 12h Au centre d’art contemporain Samedi-Famille Atelier parents-enfants 0-5 ans Prendre le temps de découvrir ensemble une œuvre, de partager des émotions et des sensations par le jeu et la pratique artistique avec nos tout- petits, tel est le programme pour débuter cette journée de fête. Ensemble, allons à la découverte des couleurs au cœur de l’exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault. Avec l’aimable participation de l’association les E.P.E.E.S (Entraide Pour l’Égalité entre les Entendants et les Sourds) pour une sensibilisation à la langue des signes française. Ouvert à tous·tes Gratuit, sur réservation : mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

De 10h30 à minuit 13 avenue Maréchal Foch Installation vidéo Marie et Christian Cette installation fait le récit de la création du centre d’art à travers les portraits de Marie-Béatrice Angelé, directrice de 1995 à 2001, et de Christian Lefebvre, président de l’association de 1993 à 2015 qui fut également l’architecte de la première rénovation aux côtés de José Almudever.

De 12h à 14h Au pré du Saudet, Saint-Gaudens Accès par le Skatepark Pique-nique Retrouvons-nous sous le signe du partage et de la fête ! Ami·e·s, adhérent·e·s et partenaires de longue date ou non, touristes de passage, commerçant·e·s, voisin·e·s d’ici et d’ailleurs, petit·e·s et grand·e·s rejoignez-nous pour célébrer les Trente+1 ans de la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain, muni·e·s de votre pique-nique.

À partir de 13h *_À la Médiathèque Cœur Coteaux Comminges, 3 rue Saint-Jean Les trois temps, pièce sonore, 1992/2023 Dominique Petitgand réalise une composition inédite à partir de pièces sonores anciennes et récentes. Ce récit est sans durée fixe. On peut le prendre en cours, le suivre quelques minutes ou plusieurs heures. Il découpe, déplie et combine dans une longue suite de séquences un même matériau de voix, de paroles, de bruits et d’atmosphères musicales. Il prend la forme d’une fiction possible, poreuse aux temps, pleins et creux, aux paysages, domestiques et extérieurs, ouverte aux interprétations, à la rêverie et aux silences. * À 14h30** Square Azémar, autour du miroir d’eau Visite commentée et signée de l’installation Translation des vestiges de Jeanne Tzaut puis de l’exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault. Avec l’aimable participation de Françoise (association les E.P.E.E.S ) pour la partie signée en LSF de la visite. Ouvert à tous·tes / Durée : 1h Translation des vestiges est une installation pensée pour le miroir d’eau à l’occasion des Trente+1 ans de la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain. **

De 16h à 19h Des rendez-vous au départ de la Chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain Continuons l’après-midi avec les performances de Socheata Aing et d’Aria Rolland au sein du Musée – Arts &Figures des Pyrénées Centrales de la Ville de Saint-Gaudens, l’écoute de la pièce sonore Les trois temps de Dominique Petitgand à la Médiathèque intercommunale de Saint-Gaudens et la performance À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault au centre d’art contemporain. Se rencontrer et regarder. Observer des œuvres produites, voir des gestes en cours puis, échanger et chercher ensemble : artistes, currateur·rice·s.

À 19h Au centre d’art contemporain Apéritif dînatoire réalisé par le restaurant Tchapat, service assuré par les élèves du DITEP L’Essor Jean Plaquevent de Saint-Ignan Karaoké avec David Michael Clarke autour de l’album Hotel Dynamite

À 21h30 Square Azémar Projections en plein air Impressions, 42 min Entre 2021 et 2022, Nathalie Hugues et Nicola Bergamaschi ont réalisé avec les enfants du DITEP L’Essor Jean Plaquevent, une série de courts-métrages. « Les enfants, c’est possible de faire des films. Voilà la caméra et voilà le micro. »

À 23h Au centre d’art contemporain DJ SET de Lady Miss Penelope

