Mercredi-Famille 19.07.23 de 14h à 17h

Atelier partagé parents-enfants à partir de 6 ans

Pendant les vacances scolaires, le centre d’art contemporain propose un nouveau temps artistique pour toute la famille !

Au programme, visite ludique de l’exposition À pas chassés, suivie d’un atelier créatif pour prolonger la découverte des œuvres présentées. Réservez vite !

Tarif : 5 € par famille

Jauge limitée, sur inscription : 05 62 00 15 93

Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch saint gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/mercredi-famille-3/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 00 15 93 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

Chapelle