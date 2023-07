STAGE D’ÉTÉ Les petits Zazous – exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault. Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens, 12 juillet 2023, Saint-Gaudens.

STAGE D’ÉTÉ Les petits Zazous – exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault. 12 et 13 juillet Chapelle Saint-Jacques Tarifs :40 € pour les enfants non adhérents – 35 € pour les adhérents

STAGE D’ÉTÉ Les petits Zazous

Pour les enfants à partir de 6 ans

Cet été on mixe peinture, film d’animation, couture et jeux de scène !

Durant deux jours, les enfants seront invités à créer leur propre costume et à imaginer une scénographie au cœur de l’exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault.

Une manière de revisiter les costumes d’Oskar Schlemmer (Bauhaus – Ballet Triadique 1922) et les années Zazous des années 1940.

Tarifs :

→ 40 € pour les enfants non adhérents

→ 35 € pour les adhérents

→ Possibilité de régler avec les C.A.J (chèques activités jeunes) délivrés par la mairie de Saint-Gaudens.

Jauge limitée, sur inscription.

Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch saint gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/stage-d-ete-2023/ »}, {« type »: « email », « value »: « mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 00 15 93 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

STAGE D’ÉTÉ Les petits Zazous exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault.

chapelle