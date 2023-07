Exposition à pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens, 5 juillet 2023, Saint-Gaudens.

Exposition à pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault 5 juillet – 25 novembre Chapelle Saint-Jacques Entrée libre

De l’installation à la manipulation; objets, dessins, vidéos, peintures, sculptures, affiches, réinvestissent les images cinématographiques. Le film et l’exposition s’ecouragent dans une narration chargée de ce supplément d’âme accordé au décor de théâtre. S’opère alors une progressive disparition cinématographique qui réactive l’esprit des lieux. La praxis à l’œuvre pour un champ des possibles : l’exposition d’un jeu à deux voix, quatre mains, une pensée partagée, une scène pour des espaces ludiques de circulation.

Vernissage le samedi 08.07.23

→ À 18h projection du film À pas chassés au Cinéma Le Régent de Saint-Gaudens

→ À 19h au centre d’art contemporain : performance des artistes, en complicité avec ICI – centre chorégraphique national de Montpellier/Occitanie et de son directeur Christian Rizzo

→ Soirée avec un DJ Set de Lady Miss Penelope

Possibilité de prendre un repas sur place, ouvert à tou·te·s, sur réservation : 5 €

Inscriptions : admin.chapelle-st-jacques@orange.fr

Fresh visites

A partir du jeudi 13 juillet, tous les jeudis en juillet et août à 16h30, rendez-vous pour une visite commentée de l’exposition À pas chassés de Valérie du Chéné et Régis Pinault, avec une boisson fraîche offerte.

Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch saint gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.0015.93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lachapelle-saint-jacques.com »}, {« type »: « email », « value »: « chapelle-st-jacques@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/fresh-visites-2023/ »}] [{« link »: « mailto:admin.chapelle-st-jacques@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

Exposition à pas chassés