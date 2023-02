Passe à la maison Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

Passe à la maison Chapelle Saint-Jacques, 2 février 2023, Saint-Gaudens. Passe à la maison Jeudi 2 février, 19h30 Chapelle Saint-Jacques

Entrée gratuite

Passe à la maison Chapelle Saint-Jacques Avenue Maréchal Foch saint gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:chapelle-st-jacques@wanadoo.fr »}] Passe à la maison propose des temps artistiques à l’intérieur d’espaces domestiques. Ce choix d’organiser une rencontre entre artistes et publics chez une personne qui le désire se renouvelle cette année encore.

Pour cette première édition de l’année, nous invitons Valérie du Chéné et Régis Pinault à converser autour de leur dernière réalisation : À pas chassés. Des dessins, des peintures, des objets, les images défileront pour une soirée remplie de surprises !

Tous deux plasticiens, les univers se saisissent de paysages, de récits, de références pour nourrir un dialogue. Il y a, c’est certain, le plaisir à filmer, à filmer ensemble ! À pas chassés, leur film inspiré librement de l’histoire de Walter Benjamin (philosophe) sera le sujet central de notre soirée. Retrouvez le calendrier des événements sur : lachapelle-saint-jacques.com

Et pour ne rien rater, inscrivez-vous à la newsletter du centre d’art :

lachapelle-saint-jacques.com/newsletter/ Contact – 05 62 00 15 93

chapelle-st-jacques@wanadoo.fr

Facebook : @CentredartChapelleSaintJacques

Instagram : @chapelle_st_jacques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T19:30:00+01:00

2023-02-02T21:30:00+01:00 Valérie du CHÉNÉ et Régis PINAULT

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Chapelle Saint-Jacques Adresse Avenue Maréchal Foch saint gaudens Ville Saint-Gaudens lieuville Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne

Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/

Passe à la maison Chapelle Saint-Jacques 2023-02-02 was last modified: by Passe à la maison Chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques 2 février 2023 Chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens Saint-Gaudens

Saint-Gaudens Haute-Garonne