Saint-Alban chapelle Saint-Jacques, Saint-Alban (22) chapelle Saint-Jacques Saint-Alban, 29 juin 2023, Saint-Alban. chapelle Saint-Jacques, Saint-Alban (22) Jeudi 29 juin, 20h30 chapelle Saint-Jacques Entrée libre Située sur la voie romaine Corseul-Carhaix et sur le chemin du Tro Breizh des sept saints fondateurs de la Bretagne. La chapelle sera présentée par Marcel Madigan, puis Guillaume Gouault interviendra pour parler des chemins de Compostelle. chapelle Saint-Jacques 9 saint-jacques 22400 Saint-Alban Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « paroisse.pleneuf@diocese22.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T20:30:00+02:00 – 2023-06-29T22:00:00+02:00

