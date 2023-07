Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Maule, 16 septembre 2023, Maule.

Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques ouverte seulement pendant les Journées européennes du patrimoine.

Visite guidée de la chapelle dont la fondation remonte à l’époque des croisades et des grandes épidémies de peste. L’édifice actuel date du début du XVIe siècle, proche d’un calvaire plus ancien. Le lieu n’est devenu cimetière municipal qu’en 1766. La visite permet de faire un tour d’horizon de l’histoire de Maule depuis le Moyen-Age. On y trouve la tombe de l’avant-dernière seigneur de Maule et celle d’un prêtre du XIXe siècle dont le parcours n’est pas commun.

De là vous pourrez découvrir, sur les conseils de votre conférencier, le carré militaire de la guerre 14-18 qui se trouve dans le cimetière.

La première visite de l’après-midi sera précédée d’une visite de l’église Saint-Nicolas de Maule à partir de 14h. Votre conférencier vous emmenera à pied de l’église jusqu’à la chapelle du cimetière (500m) en empruntant les petites rues de la petite cité du Moyen-Age.

Chapelle Saint-Jacques Cimetière communal 78580 Maule Maule 78580 Saint-Jacques Yvelines Île-de-France 03 44 07 03 82 http://acime.free.fr Fondation d’une chapelle au XIIIe siècle, rebâti au XVe siècle près d’un calvaire . Cimetière paroissial depuis 1766 puis communale en 1793. Train ligne Paris Montparnasse via Versailles Chantiers vers Mantes-la-Jolie via Epone Mézières

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jean-Claude Alexandre