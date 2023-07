La Collégiale Notre-Dame, une source d’inspiration CHAPELLE SAINT-JACQUES Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

La Collégiale Notre-Dame, une source d’inspiration 16 et 17 septembre CHAPELLE SAINT-JACQUES Gratuit

La Chapelle Saint-Jacques, patrimoine méconnu de Mantes et datant du XVè siècle, ouvre ses portes exceptionnellement à Label Mantes pour venir à la rencontre d’artistes du territoire (design, peintures, sculptures..) et découvrir une exposition arts plastiques autour de la Collégiale Notre-Dame.

CHAPELLE SAINT-JACQUES Boulevard Victor Duhamel Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 97 40 http://www.manteslajolie.fr La chapelle Saint-Jacques, anciennement connue sous le nom d’église du grand cimetière de Mantes, fut fondée au XIe siècle par un dénommé Martin (ou Guillaume) d’Ascon, qui en fit don aux chapelains des lépreux. Démolie une première fois durant les guerres de religion, elle fut réédifiée, puis détruite à nouveau par le ligueur de Brissac. L’actuelle chapelle correspond au bâtiment reconstruit de 1605 à 1623. Elle fut plus tard affectée au service de l’hôpital général, fondé en 1688. Aujourd’hui, elle accueille des expositions temporaires, spectacles et concerts. Sa nef est recouverte par une voûte en châtaignier et son sol présente des pierres tombales, probablement utilisées pour paver celle-ci lors de sa reconstruction au XVIIe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

